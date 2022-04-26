В Одеській області чиновники привласнили бюджетні кошти, які були передбачені на харчування в школах і дитсадках.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Встановлено, що чиновники підписували фіктивні договори з фізичними особами—підприємцями на закупівлю та постачання продуктів та інших товарів до садочків та шкіл за завищеними цінами.
При цьому, продовольство вони купували на ринках за нижчими цінами, а різницю переводили в готівку і розподіляли між собою. За три роки правопорушники уклали тисячі таких оборудок на 23 мільйони гривень.
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