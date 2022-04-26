В Одеській області чиновники привласнили бюджетні кошти, які були передбачені на харчування в школах і дитсадках.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Встановлено, що чиновники підписували фіктивні договори з фізичними особами—підприємцями на закупівлю та постачання продуктів та інших товарів до садочків та шкіл за завищеними цінами.

При цьому, продовольство вони купували на ринках за нижчими цінами, а різницю переводили в готівку і розподіляли між собою. За три роки правопорушники уклали тисячі таких оборудок на 23 мільйони гривень.

До незаконної діяльності причетні голови та бухгалтери двох сільських рад Ширяївського об'єднаного територіального товариства та кілька місцевих підприємців.

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