Неизвестные объекты увидели сегодня в море одесситы, которые вышли прогуляться на склоны.

Они предположили, что у берегов нашего города снова появились российские военные корабли.

Между тем в оперативном командовании «Юг» утверждают, что это гражданские суда:

«Суда, которые временами появляются на горизонте — это обстрелянный россиянами в начале марта танкер «Милениум Спирит» (Молдова) без экипажа, а также неуправляемые баржи, которые отнесло в море, а вернуть нет возможности, поскольку судоходство заблокировано», — отметили военные.

Информацию подтверждают также в мэрии Одессы.

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Напомним о трагедии на железной дороге под Одессой.

Как сообщала Politeka, произошла трагедия в Одессе - оборвалась жизнь беременной девушки и ее мужа.

Также Politeka писала, в Одесской области украли десятки миллионов на детском питании.