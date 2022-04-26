Трагедія в Одесі, обірвалося життя вагітної дівчини і її чоловіка: "Ви були прекрасною сім'єю..."

В результаті ракетного удару в Одесі загинула молода пара - Міла і Богдан. За словами друзів, дівчина була вагітна.

Нагадаємо, під ракетний удар окупантів 23 квітня в Одесі потрапив житловий будинок, загинули 8 людей, у тому числі немовля.

Серед загиблих опинилися і молоде подружжя Богдан і Міла. Дівчина була вагітна.

"За секунду ми втратили тебе..... Моя дорога і мила дівчинка!!!!! Якою ви були прекрасною, світлою і доброю сім'єю. Ти чекав на дитину, а життя тільки почалося......Росії немає прощення! Немає слів, щоб висловити всі почуття до російської влади, видаючи такі накази! Це біль і втрата, яку ніщо і ніколи не замінить!.." ,- написала подруга подружжя Вероніка Касс.

У своєму пронизливому пості Вероніка також назвала росіян нелюдами, вигаданою расою, якій ніколи не зрозуміти, не усвідомити жаху, який вона творить

За словами очевидців, квартира подружжя фактично перестала існувати - замість неї зяє чорна діра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська ракета вбила в Одесі молоду дівчину, її тримісячну дочку і маму.

"... У житловий багатоповерховий будинок потрапила ракета. Вісім людей загинули, 18 або 20 поранених. Дитина три місяці загинула. Дитину вбили тримісячну. Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що це для цих.. що це взагалі відбувається?! Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів. Просто покидьки», - прокоментував трагедію президент Володимир Зеленський.

Також повідомлялося, що окупанти намагаються врятувати з затонулої "Москви" військове обладнання, секретні документи і ракети.

Крім того Politeka.net писала, що Росія планує захопити Одесу - в Bellingcat назвали вирішальну дату.