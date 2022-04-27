"Влада" Придністров'я розуміє, як можуть на них відбитися кремлівські провокації, що штовхають їх на війну з Україною.

Про це у своєму телеграм-каналі міркує військовий оглядач Олександр Коваленко, реагуючи на останні події на кордоні Одеської області.

"Просто уявіть собі ситуацію-лепрозорій російського світу, нехай і в ізоляції, але у відносному спокої, десятиліттями пиляє виділяються на його існування мільярди Російських рублів. Корупція, мафія, містечкова олігархія. Чим не райське життя для місцевих авторитетів?

І раптом, куратор намагається тебе втягнути у війну проти України. З Білоруссю не вийшло, навіть у форматі організації на території РБ провокацій, а в Придністров'ї одна провокація за одною.

Так звана влада в Тирасполі в шоці, адже вони прекрасно розуміють, чим для них це все може закінчитися. Не потрібно їм цих кидань конвульсуючого мангуста на Україну, але Шалений мангуст, з піною біля рота кидає апендицит російського світу в жерло завідомо вже програшної війни.

Звичайно, це говорить про ступінь відчаю, що панує в Кремлі, якщо навіть таке нікчемне і марне утворення як "ПМР" мають намір застосувати в рамках війни проти України. Це навіть комічніше виглядає, ніж обіцяні тисячі сирійських найманців.

Але, від цієї комічності в Тирасполі зовсім не смішно", - пише Коваленко.

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