"Власти" Приднестровья понимают, как могут на них отразиться кремлевские провокации, толкающие их на войну с Украиной.
Об этом в своем телеграм-канале рассуждает военный обозреватель Александр Коваленко, реагируя на последние события на границе Одесской области.
"Просто представьте себе ситуацию – лепрозорий русского мира, пускай и в изоляции, но в относительном спокойствии, десятилетиями пилит выделяемые на его существование миллиарды российских рублей. Коррупция, мафия, местечковая олигархия. Чем не райская жизнь для местных авторитетов?
И вдруг, куратор пытается тебя втянуть в войну против Украины. С Беларусью не получилось, даже в формате организации на территории РБ провокаций, а в Приднестровье одна провокация за другой.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
"Вплоть до Нового года": Арестович дал неутешительный прогноз по срокам окончания войны
Николаев готовится к вторжению и осаде: россия перебрасывает оружие и ресурсы для нападения
Пострадают 10 тысяч мирных: оккупанты планируют взрыв дамбы водохранилища на Донбассе
В британской разведке предупредили о ближайших планах рф: что будет с Херсоном
Так называемая власть в Тирасполе в шоке, ведь они прекрасно понимают, чем для них это всё может закончиться. Не нужно им этих бросаний конвульсирующего мангуста на Украину, но бешенный мангуст, с пеной у рта кидает аппендицит русского мира в жерло заведомо уже проигрышной войны.
Конечно, это говорит о степени отчаяния, царящего в Кремле, если даже столь никчёмное и бесполезное образование как “ПМР” намерены применить в рамках войны против Украины. Это даже комичнее выглядит, чем обещанные тысячи сирийских наёмников.
Но, от этой комичности в Тирасполе совсем не смешно", - пишет Коваленко.
Напомним о трагедии на железной дороге под Одессой.
Как сообщала Politeka, произошла трагедия в Одессе - оборвалась жизнь беременной девушки и ее мужа.
Также Politeka писала, в Одесской области украли десятки миллионов на детском питании.