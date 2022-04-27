"Власти" Приднестровья понимают, как могут на них отразиться кремлевские провокации, толкающие их на войну с Украиной.

Об этом в своем телеграм-канале рассуждает военный обозреватель Александр Коваленко, реагируя на последние события на границе Одесской области.

"Просто представьте себе ситуацию – лепрозорий русского мира, пускай и в изоляции, но в относительном спокойствии, десятилетиями пилит выделяемые на его существование миллиарды российских рублей. Коррупция, мафия, местечковая олигархия. Чем не райская жизнь для местных авторитетов?

И вдруг, куратор пытается тебя втянуть в войну против Украины. С Беларусью не получилось, даже в формате организации на территории РБ провокаций, а в Приднестровье одна провокация за другой.

Так называемая власть в Тирасполе в шоке, ведь они прекрасно понимают, чем для них это всё может закончиться. Не нужно им этих бросаний конвульсирующего мангуста на Украину, но бешенный мангуст, с пеной у рта кидает аппендицит русского мира в жерло заведомо уже проигрышной войны.

Конечно, это говорит о степени отчаяния, царящего в Кремле, если даже столь никчёмное и бесполезное образование как “ПМР” намерены применить в рамках войны против Украины. Это даже комичнее выглядит, чем обещанные тысячи сирийских наёмников.

Но, от этой комичности в Тирасполе совсем не смешно", - пишет Коваленко.

Напомним о трагедии на железной дороге под Одессой.

Как сообщала Politeka, произошла трагедия в Одессе - оборвалась жизнь беременной девушки и ее мужа.

Также Politeka писала, в Одесской области украли десятки миллионов на детском питании.