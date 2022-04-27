Кордон з Придністров'ям під контролем українських військових, які проінформовані про всі можливі провокації і відповідно на них реагують.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі представник Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук.
"Наші підрозділи повністю контролюють ситуацію на ділянці державного кордону з так званим Придністров'ям. Реагуємо на всі провокації ворога, про які давно відомо. Крім того, ворог намагається активізувати повітряну розвідку в регіоні. Триває контрдиверсійна операція, є певні результати", - зазначив він.
Зазначимо, сьогодні, 27 квітня, російські окупанти повторно обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині.
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Постраждалих залізничників немає. А ступінь ураженості можна буде визначити після закінчення повітряної тривоги.
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