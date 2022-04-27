Граница с Приднестровьем под контролем украинских военных, которые проинформированы обо всех возможных провокациях и соответственно на них реагируют.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Наши подразделения полностью контролируют ситуацию на участке государственной границы с так называемым Приднестровьем. Реагируем на все провокации врага, о которых давно известно. Кроме того, враг пытается активизировать воздушную разведку в регионе. Продолжается контрдиверсионная операция, есть определенные результаты», — отметил он.

Отметим, Сегодня, 27 апреля, российские оккупанты повторно обстреляли мост через Днестровский лиман на Одесщине.

Пострадавших железнодорожников нет. А степень пораженности инфраструктуры можно будет определить по окончании воздушной тревоги.

Напомним о трагедии на железной дороге под Одессой.

Как сообщала Politeka, произошла трагедия в Одессе - оборвалась жизнь беременной девушки и ее мужа.

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