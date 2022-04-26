Наносити ракетний удар по мосту в Затоці доцільно тільки в тому випадку, якщо планується десантна операція в Одеській області.

Про це у своєму телеграм-каналі пише військовий оглядач, аналітик Олександр Коваленко.

Але, за його словами, подібного роду операція неможлива в нинішніх умовах.

"Справа в тому, що зараз десантна компонента ЧФ ВМФ РФ скорочена в 2 рази. У Бердянську було знищено БДК проекту 1171 "Саратов" та пошкоджено 2 БДК проекту 775, які потребують ремонту і не здатні зараз виконувати свої функціональні завдання.

Десантна компонента ЧФ ВМФ РФ скоротилася з 6 кораблів до 3-х.Так, вони здатні забезпечити одноразову висадку десанту чисельністю до 1 тис осіб.

Але, ракетний крейсер "Москва" показав, що в України є туз в рукаві під назвою ПКРК"Нептун". І якщо на "Москву" ПКРК "Нептун" необхідно було зробити 2 залпи Р-360, то на вищезгадані БДК досить по одному.

Фактично, удар по мосту, який 24 лютого мав би стати сигналом небезпеки про неминучу висадку десанту, зараз, 26 квітня, виглядає конвульсією з метою чинення тиску на область, особливо в контексті пропагандистського цирку влаштованого в "ПМР".

"Мангуст" продовжує кидатися в конвульсіях. Бідолаха так скоро піною відійде від своїх нападів", - пише Олександр Коваленко.

Нагадаємо про трагедію на залізниці під Одесою: знайдено тіло людини.

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