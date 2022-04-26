Наносить ракетный удар по мосту в Затоке целесообразно только в том случае, если планируется десантная операция в Одесской области.
Об этом в своем телеграм-канале пишет военный обозреватель, аналитик Александр Коваленко.
Но, по его словам, подобного рода операция невозможна в нынешних условиях.
"Дело в том, что сейчас десантная компонента ЧФ ВМФ РФ сокращена в 2 раза. В Бердянске был уничтожен БДК проекта 1171 "Саратов" и повреждены 2 БДК проекта 775, требующие ремонта и не способные сейчас выполнять свои функциональные задачи.
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Десантная компонента ЧФ ВМФ РФ сократилась с 6 кораблей до 3-х. Да, они способны обеспечить единовременную высадку десанта численностью до 1 тыс человек.
Но, ракетный крейсер "Москва" показал, что у Украины есть туз в рукаве под названием ПКРК "Нептун". И если на "Москву" ПКРК "Нептун" необходимо было произвести 2 залпа Р-360, то на вышеупомянутые БДК достаточно по одному.
Фактически, удар по мосту, который 24 февраля должен был бы стать сигналом опасности о неизбежной высадке десанта, сейчас, 26 апреля, выглядит конвульсией с целью оказания давления на область, особенно в контексте пропагандистского цирка устроенного в "ПМР".
"Мангуст" продолжает бросаться в конвульсиях. Бедолага так скоро пеной изойдёт от своих припадков", - пишет Александр Коваленко.
Напомним о трагедии на железной дороге под Одессой.
Как сообщала Politeka, произошла трагедия в Одессе - оборвалась жизнь беременной девушки и ее мужа.
Также Politeka писала, в Одесской области украли десятки миллионов на детском питании.