Розпорядженням начальника Одеської обласної Військової адміністрації Максима Марченка на території Одеської області з 20 квітня 2022 року змінюється час комендантської години.
Про це Politeka з посиланням на Одеську обласну державну адміністрацію.
З вказаної дати комендантська година триватиме з 22: 00 до 05:00.
Забороняється перебування людей в ці години на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
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