Розпорядженням начальника Одеської обласної Військової адміністрації Максима Марченка на території Одеської області з 20 квітня 2022 року змінюється час комендантської години.

Про це Politeka з посиланням на Одеську обласну державну адміністрацію.

З вказаної дати комендантська година триватиме з 22: 00 до 05:00.

Забороняється перебування людей в ці години на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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