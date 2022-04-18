Украинские военные в Одесской области сбили российский беспилотник. Об этом сообщает Служба по связям с общественностью Воздушного командования «Юг».

«Сегодня, 18 апреля, в Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку. Слава Украине!» - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на утро 18 апреля потери врага составили личного состава – около 20600 человек, танков ‒ 790 ед, боевых бронированных машин ‒ 2041 ед, артиллерийских систем – 381 ед, РСЗО – 130 ед, средства ПВО – 67 ед, самолетов – 167 ед, вертолетов – 147 единиц, автомобильной техники – 1487 ед, корабли /катера – 8 ед, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 155, Специальная техника – 27, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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