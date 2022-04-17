Ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем Збройних Сил України та Військово-Морських Сил.

Проте, як повідомили в пресслужбі ВМС ЗСУ, РФ намагається і далі обстрілювати регіон з окупованого Севастополя та Криму.

Військовослужбовці національного флоту разом з іншими підрозділами оборонного сектору підготували позиції для зустрічі російських солдатів та можуть завдати ефективного удару, повідомили у ВМС.

Росія, за даними пресслужби, раніше намагалася висадити свої диверсійні групи з моря, а також підходили на своїх кораблях до берегів Одещини, щоб завдати ракетного удару, але їх знищувала українська ППО.

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