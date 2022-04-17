Ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины и Военно-Морских Сил.

Однако, как сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ, РФ пытается и дальше обстреливать регион из оккупированного Севастополя и Крыма.

Военнослужащие национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора подготовили позиции для встречи русских солдат и могут нанести эффективный удар, сообщили в ВМС.

Россия, по данным пресс-службы, ранее пыталась высадить свои диверсионные группы с моря, а также подходили на своих кораблях к берегам Одессы, чтобы нанести ракетный удар, но их уничтожала украинская ПВО.

Напомним, в Одессе вандалы испортили 17 остановок: кадры последствий.

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Politeka сообщала, что мужчина в женских одеждах решил перейти границу: видео инцидента в Одесской области.