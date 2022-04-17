На Одещині затримали трьох агентів РФ. Їх дії координували люди, які у 2014 році втекли до Росії.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Напередодні широкомасштабного вторгнення ці агенти нагнітали соціальну напругу, зокрема, намагалися вчинити диверсії.

Вони руйнували транспортну інфраструктуру, підпалювали ліси, пошкоджували національно-культурні символи та пам'ятники. Також ці люди проводили постановочні мітинги.

Роботу агентів переформатували після початку збройного вторгнення. Вони збирали дані про військові формування на Одещині, розташування блокпостів та волонтерських центрів, а також про настрої місцевих.

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