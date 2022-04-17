На Одещині затримали трьох агентів РФ. Їх дії координували люди, які у 2014 році втекли до Росії.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Напередодні широкомасштабного вторгнення ці агенти нагнітали соціальну напругу, зокрема, намагалися вчинити диверсії.
Вони руйнували транспортну інфраструктуру, підпалювали ліси, пошкоджували національно-культурні символи та пам'ятники. Також ці люди проводили постановочні мітинги.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Ракетні удари по Львову: окупанти атакували місто з повітря, є жертви
Дмитро Комаров закликав жителів Донбасу обов'язково евакуюватися: "В таких умовах жити неможливо!"
Знімки будинків і підтримка знищення ЗСУ: диверсанти розгулялися в Кривому Розі, деталі
"Вони психологічно програли, надломилися": Арестович оцінив перспективи нового наступу рф
Роботу агентів переформатували після початку збройного вторгнення. Вони збирали дані про військові формування на Одещині, розташування блокпостів та волонтерських центрів, а також про настрої місцевих.
Нагадаємо, в Одесі вандали зіпсували 17 зупинок: кадри наслідків.
Також п'яні водії наробили лиха в Одеській області: є постраждалі.
Politeka повідомляла, що чоловік у жіночому вбранні вирішив перейти кордон: відео інциденту в Одеській області.