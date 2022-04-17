В Одесской области задержали трех агентов РФ. Их действия координировали люди, которые в 2014 году бежали в Россию.
Об этом сообщили в прессслужбе СБУ.
Накануне широкомасштабного вторжения эти агенты нагнетали социальное напряжение, в частности, пытались совершить диверсии.
Они разрушали транспортную инфраструктуру, поджигали леса, повреждали национально-культурные символы и памятники. Также эти люди проводили постановочные митинги.
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Работу агентов переформатировали после начала вооруженного вторжения. Они собирали данные о военных формированиях в Одесской области, расположение блокпостов и волонтерских центров, а также о настроениях местных.
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