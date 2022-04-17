Висадка російського десанту в Одесі з моря можна сказати нереальна.

Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону.

"Я не бачу ймовірності наступу з моря, тому що плани з висадки десанту по лінії Миколаїв - Одеса повністю провалилися і вони не впораються. І після потоплення "Москви" про це точно не потрібно хвилюватися", - запевняє Арестович.

"Були повідомлення, що вони нібито хочуть висадити морський десант в Маріуполі - зайти з боку морського порту, де наші тримають оборону. Але адміралам рф нейметься. Подивимося, чи вийде у них, тому що урок Бердянська також не потрібно забувати - і ми пам'ятаємо, чим це закінчилося: корабель потонув і 2 були пошкоджені", - додав він.

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