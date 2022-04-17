Высадка российского десанта в Одессе с моря можно сказать нереальна.

Об этом заявил советник офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона.

"Я не вижу вероятности наступления с моря, потому что планы по высадке десанта по линии Николаев - Одесса полностью провалились и они не справятся. И после потопления "Москвы" об этом точно не нужно волноваться", - уверяет Арестович.

"Были сообщения, что они якобы хотят высадить морской десант в Мариуполе - зайти со стороны морского порта, где наши держат оборону. Но адмиралам рф неймется. Посмотрим, выйдет ли у них, потому что урок Бердянска также не нужно забывать - и мы помним, чем это закончилось: корабль потонул и 2 были повреждены", - добавил он.

Напомним, в Одессе вандалы испортили 17 остановок: кадры последствий.

Также пьяные водители наделали бедствия в Одесской области: есть пострадавшие.

Politeka сообщала, что мужчина в женских одеждах решил перейти границу: видео инцидента в Одесской области.