Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одесской области с 20 апреля 2022 года меняется время комендантского часа.
Об этом Politeka со ссылкой на Одесскую областную государственную администрацию.
С указанной даты комендантский час будет длиться с 22:00 до 05:00.
Запрещается пребывание людей в эти часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
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