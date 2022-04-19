Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одесской области с 20 апреля 2022 года меняется время комендантского часа.

Об этом Politeka со ссылкой на Одесскую областную государственную администрацию.

С указанной даты комендантский час будет длиться с 22:00 до 05:00.

Запрещается пребывание людей в эти часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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