Как пишет Politeka.net, под Одессой местные жители вызвали пожарников, так как горел дом. Как стало известно, пока жены не было дома, правонарушитель взял пятилитровую емкость с раствором, поджег ее и закинул на крышу. Правоохранители в результате события задержали 60-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

Мужчина признался в содеянном. Как оказалось, у него очень много обид на свою сожительницу.

"Следователи объявили фигуранту подозрение в умышленном повреждении имущества путем поджога, предусмотренном ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет", - было отмечено в публикации.

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