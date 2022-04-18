Как пишет Politeka.net, под Одессой местные жители вызвали пожарников, так как горел дом. Как стало известно, пока жены не было дома, правонарушитель взял пятилитровую емкость с раствором, поджег ее и закинул на крышу. Правоохранители в результате события задержали 60-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.
Мужчина признался в содеянном. Как оказалось, у него очень много обид на свою сожительницу.
"Следователи объявили фигуранту подозрение в умышленном повреждении имущества путем поджога, предусмотренном ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет", - было отмечено в публикации.
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