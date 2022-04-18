Як пише Politeka.net, українці вже 54-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити ворога, а й повернути повністю контроль над північчю України. Одеса, незважаючи на великий інтерес російських військ, залишилася неприступною. Спікер Одеської ОДА Сергій Братчук розповів про зміцнення Чорноморського узбережжя.

"Незважаючи на те, що після потоплення ракетного крейсера Москва, флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації у Чорноморського флоту ще є ракетоносії, які курсують в Чорному морі і зараз проводять перегрупування. Також розуміємо про те, що немає такої активності, щоб висадити морський десант на Чорноморському узбережжі, але я думаю, що в планах ворога це є. Тому знаючи про ці плани командування сил Чорноморського узбережжя, Одеси та Одеської області проводять додаткові заходи протидесантної оборони", - повідомив спікер.

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