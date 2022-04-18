Как пишет Politeka.net, украинцы уже 54-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и вернуть полностью контроль над севером Украины. Одесса, несмотря на большой интерес российских войск, осталась неприступной. Спикер Одесской ОГА Сергей Братчук рассказал об укреплении черноморского побережья.

"Несмотря на то, что после потопления ракетного крейсера Москва, флагмана Черноморского флота российской федерации у Черноморского флота еще есть ракетоносители, которые курсируют в Черном море и сейчас проводят перегруппировку. Также понимаем о том, что нет такой активности, чтобы высадить морской десант на черноморском побережье, но я думаю, что в планах врага это есть. Поэтому зная об этих планах командование сил черноморского побережья, Одессы и Одесской области проводят дополнительные меры противодесантной обороны", - сообщил спикер.

Напомним, Мужчина сжег дом сожительницы под Одессой: полиция выяснила причину поступка

А еще Politeka сообщала, что ВСУ расправились со "шпионом" оккупантов в Одесской области

Также Politeka писала, что высадка десанта рф в Одессе окончательно провалилась



