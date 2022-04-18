Українські військові на Одещині збили російський безпілотник. Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування «Південь».
«Сьогодні, 18 квітня, на Одещині військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку. Слава Україні!» - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, станом на ранок 18 квітня втрати ворога склали особового складу – близько 20600 осіб, танків ‒ 790 од, бойових броньованих машин ‒ 2041 од, артилерійських систем – 381 од, РСЗВ – 130 од, засоби ППО – 67 од, літаків – 167 од, гелікоптерів – 147 од, автомобільної техніки – 1487 од, кораблі /катери – 8 од, цистерн з ПММ – 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155, Спеціальна техніка – 27, пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
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