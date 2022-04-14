Жителя села Петрівка, що в Білгород-Дністровському районі, покарали за підпал сухої трави.
Про це повідомили в ДСНС.
У відомстві розповіли, що безвідповідальна особа вирішила тихенько підпалити суху траву, але разом з тим, горіти почав поруч розташований житловий будинок.
"Рятувальники та правоохоронці виявили чергового палія української землі та притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 77-1 КУпАП (штраф у розмірі - 6 120 гривень)", - розповіли в ДСНС та підкреслили, що мінімальних штрафів за подібне більше не буде.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Нічого не підозрювали: міст злетів у повітря разом з ворожою технікою, фото
Будинки після війни будуватимуть за новими правилами: як зміниться житло українців
Битва за Донбас наближається до точки кипіння: у британській розвідці назвали терміни
"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна
Також повідомлялося, що в міськраді Одеси повідомили про сотні вільних вакансій.
Крім того Politeka.net писала, що одеситів попередили про активізацію мародерів.
Нагадаэмо, одеситів попередили, що окупанти можуть помститися за "Москву".