Жителя села Петрівка, що в Білгород-Дністровському районі, покарали за підпал сухої трави.

Про це повідомили в ДСНС.

У відомстві розповіли, що безвідповідальна особа вирішила тихенько підпалити суху траву, але разом з тим, горіти почав поруч розташований житловий будинок.

"Рятувальники та правоохоронці виявили чергового палія української землі та притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 77-1 КУпАП (штраф у розмірі - 6 120 гривень)", - розповіли в ДСНС та підкреслили, що мінімальних штрафів за подібне більше не буде.

Також повідомлялося, що в міськраді Одеси повідомили про сотні вільних вакансій.

Крім того Politeka.net писала, що одеситів попередили про активізацію мародерів.

Нагадаэмо, одеситів попередили, що окупанти можуть помститися за "Москву".