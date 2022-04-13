На Одещині правоохоронці затримали трьох жителів міста Подільськ, яких підозрюють у пограбуванні сусідського будинку.

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції, його господарі після повномасштабного вторгнення РФ на територію країни евакуювалися, але встигли встановити охоронну сигналізацію.

Троє фігурантів встигли винести з сусіднього будинку прикраси, годинники та монети. Однак коли поверталися за технікою, їх затримали співробітники приватної охорони та передали поліціянтам. Усе награбоване правоохоронці вилучили.

«Будинок, який обікрали фігуранти, належить родині, що евакуювалася в більш безпечне місце ще на початку бойових дій. Покидаючи домівку, господарі встановили охоронну сигналізацію, завдяки чому зловмисники були оперативно затримані та понесуть заслужене покарання. Їм загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі», — повідомив начальник Подільського районного управління поліції Віталій Мельниченко.

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