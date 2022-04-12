11 апреля 2022 года спасательное судно "Сапфир" вернули в Украину.
Об этом сообщили в Морской поисково-спасательной службе.
В кратчайший срок, после проведения всех необходимых проверок соответствующими службами на территории Украины, спасательный буксир «Сапфир» вернется к выполнению своих основных задач и будет находиться в постоянный поисково-спасательной готовности.
Напомним, что 9 апреля спасательный буксир «Сапфир» был отбуксирован на рейд Румынского порта Сулина.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
"Неплохо так поджарили": ВСУ на Луганщине превратили оккупантов в пепел, появилось видео
Россия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробности
«По столкновению каждые два, возможно, пять лет»: Арестович напугал украинцев тревожным прогнозом на будущее
Оккупантов ждет "большой сюрприз" на востоке: Арестович раскрыл, в чем он заключается
Спасательное судно «Сапфир» является единственным украинским гражданским судном, которое не смотря на свой возраст , находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять сверхсложные задачи в открытом море, включая не только поиск и спасение человеческой жизни, но и аварийное буксировка и пожаротушения
С момента совершения нападения Российской Федерации на Украину, кроме выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный, во время которой судно было захвачено, спасательный буксир «Сапфир» принимал участие в других спасательных операциях на Черном море.
Напомним, у россиян отобрали десять кораблей, фото: "Были задействованы в операциях в Черном море".
Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.
Как сообщала Politeka, Вражеская техника поработает против российских захватчиков: украинские бойцы показали фото новых трофеев.