Об этом в своем обращении к парламенту Греции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я благодарен Греции за оказанную гуманитарную и оборонную поддержку Украины. Благодарен за поддержку общей санкционной политики демократического мира. Но война продолжается. Уничтожение Мариуполя продолжается.
Депортация людей с тех территорий, на которые пришли российские войска, продолжается. Призываю вас использовать влияние Греции и возможности члена Европейского Союза для организации спасения Мариуполя.
Призываю сделать больше для того, чтобы Россия начала искать мир и отказалась даже от мечты о покорении Украины», - заявил Зеленский.
"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности
"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности
«Намного хуже Бучи»: начали появляться подробности кошмара, творившегося в Бородянке
Бои продолжаются: силы ВСУ успешно гонят врага с Херсонщины, новые подробности
"Власти пытаются скрыть это от вас": британский премьер Борис Джонсон обратился к россиянам
Также глава украинского государства предупредил, что Одессе грозит судьба многострадального Мариуполя:
"Мы должны привлечь россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от уничтожения, которое потерпел Мариуполь. Мы должны найти всех-всех депортированных россией людей. Мы должны спасти хотя бы тех мариупольцев, кто еще жив и кто может быть спасен", — сказал Зеленский.
В своем обращении Зеленский также подчеркнул, что российские войска принесли смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием.
Кроме того, подчеркнул Зеленский, Россия начала новую депортацию людей с Юга Украины.
"Уже как минимум десятки тысяч наших людей вывезены на территорию России, на временно оккупированные ею территории Украины.Это жители Мариуполя и других городов, оказавшихся под ударами русских войск. Это принудительное переселение людей в Россию далеко не первое и для греков, и для украинцев", — напомнил глава государства.
Напомним, одесские бизнесмены сбежали в москву - что будет с их имуществом.
Также сообщалось, что Алексей Арестович впервые рассказал, почему от украинцев скрывали, что РФ действительно готовится к вторжению.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты насильно вывезли из Мариуполя врачей и пациентов больницы.