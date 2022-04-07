«Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это».

Об этом в своем обращении к парламенту Греции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарен Греции за оказанную гуманитарную и оборонную поддержку Украины. Благодарен за поддержку общей санкционной политики демократического мира. Но война продолжается. Уничтожение Мариуполя продолжается.

Депортация людей с тех территорий, на которые пришли российские войска, продолжается. Призываю вас использовать влияние Греции и возможности члена Европейского Союза для организации спасения Мариуполя.

Призываю сделать больше для того, чтобы Россия начала искать мир и отказалась даже от мечты о покорении Украины», - заявил Зеленский.

Также глава украинского государства предупредил, что Одессе грозит судьба многострадального Мариуполя:

"Мы должны привлечь россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от уничтожения, которое потерпел Мариуполь. Мы должны найти всех-всех депортированных россией людей. Мы должны спасти хотя бы тех мариупольцев, кто еще жив и кто может быть спасен", — сказал Зеленский.

В своем обращении Зеленский также подчеркнул, что российские войска принесли смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, Россия начала новую депортацию людей с Юга Украины.

"Уже как минимум десятки тысяч наших людей вывезены на территорию России, на временно оккупированные ею территории Украины.Это жители Мариуполя и других городов, оказавшихся под ударами русских войск. Это принудительное переселение людей в Россию далеко не первое и для греков, и для украинцев", — напомнил глава государства.

Напомним, одесские бизнесмены сбежали в москву - что будет с их имуществом.

Также сообщалось, что Алексей Арестович впервые рассказал, почему от украинцев скрывали, что РФ действительно готовится к вторжению.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты насильно вывезли из Мариуполя врачей и пациентов больницы.