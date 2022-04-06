З початку повномасштабного вторгнення рф до України, деякі бізнесмени Одещини поїхали до москви, залишивши в Україні своє майно, включаючи вантажну техніку. Транспортні засоби будуть передані на потреби ЗСУ.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Вантажівки бізнесменів-зрадників послужать для потреб захисників міста.
"Тепер вантажна техніка, яка перебувала в їх власності, буде передана Збройним силам України", - зазначив Марченко.
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Також голова ОВА розповів, що вчора, 5 квітня, він провів зустріч із керівниками ключових сфер бізнесу, в ході якої обговорювалися нюанси роботи в умовах воєнного часу. Одним із головних питань було збереження робочих місць і заробітної плати працівників.
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