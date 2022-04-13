В Одесской области правоохранители задержали трех жителей города Подольск, которых подозревают в ограблении соседского дома.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, его хозяева после полномасштабного вторжения РФ на территорию страны эвакуировались, но успели установить охранную сигнализацию.
Трое фигурантов успели вынести из соседнего дома украшения, часы и монеты. Однако когда возвращались за техникой, их задержали сотрудники частной охраны и передали полицейским. Все награбленное правоохранители изъяли.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Кремль планировал создать на Западной Украине "народные республики": в СБУ рассказали подробности "схемы"
Возможная химатака в Мариуполе: появились подробности и данные о пострадавших
Битва за Донбасс близится к точке кипения: в британской разведке назвали сроки
Оккупанты перебрасывают самолеты и переодеваются в "гражданку": Генштаб обнародовал новые данные
«Дом, который обокрали фигуранты, принадлежит семье, которая эвакуировалась в более безопасное место еще в начале боевых действий. Покидая дом, хозяева установили охранную сигнализацию, благодаря чему злоумышленники были оперативно задержаны и понесут заслуженное наказание. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы», — сообщил начальник Подольского районного управления полиции Виталий Мельниченко.
Напомним, у россиян отобрали десять кораблей, фото: "Были задействованы в операциях в Черном море".
Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.
Также сообщалось, что украинский корабль вернулся в родную гавань: появились фото.