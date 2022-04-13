Станом на 1 квітня 2022 року в банку вакансій Міської Служби зайнятості налічувалося 429 вільних робочих місць та 362 — з інших джерел.
Про це повідомили в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міськради.
П'ятірка затребуваних професій: вчитель (23 одиниці), бухгалтер (19), водій автотранспортних засобів (12), електрогазозварник (12), двірник (11).
В середньому по місту на одне вільне робоче місце претендувало 5 осіб, по області – 7.
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Важливим кроком для стимулювання ринку праці в даний час стало рішення Уряду про підтримку роботодавців, які працевлаштують вимушеного переселенця. Зокрема, роботодавець зможе отримати компенсацію в розмірі 6500 гривень для оплати праці такого громадянина протягом двох місяців.
Також з метою підтримки діяльності малого бізнесу (фізичних осіб-підприємців першої та другої груп) такі суб'єкти господарювання сплачують єдиний податок за фінансовою можливістю.
Крім того, для найманих працівників та фізичних осіб-підприємців усіх груп, які опинилися без роботи та доходу в умовах воєнного стану, передбачена одноразова матеріальна допомога в сумі 6,5 тис.грн.
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