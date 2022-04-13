Станом на 1 квітня 2022 року в банку вакансій Міської Служби зайнятості налічувалося 429 вільних робочих місць та 362 — з інших джерел.

Про це повідомили в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міськради.

П'ятірка затребуваних професій: вчитель (23 одиниці), бухгалтер (19), водій автотранспортних засобів (12), електрогазозварник (12), двірник (11).

В середньому по місту на одне вільне робоче місце претендувало 5 осіб, по області – 7.

Важливим кроком для стимулювання ринку праці в даний час стало рішення Уряду про підтримку роботодавців, які працевлаштують вимушеного переселенця. Зокрема, роботодавець зможе отримати компенсацію в розмірі 6500 гривень для оплати праці такого громадянина протягом двох місяців.

Також з метою підтримки діяльності малого бізнесу (фізичних осіб-підприємців першої та другої груп) такі суб'єкти господарювання сплачують єдиний податок за фінансовою можливістю.

Крім того, для найманих працівників та фізичних осіб-підприємців усіх груп, які опинилися без роботи та доходу в умовах воєнного стану, передбачена одноразова матеріальна допомога в сумі 6,5 тис.грн.

Нагадаємо, у росіян відібрали десять кораблів, фото: "Були задіяні в операціях у Чорному морі".

Нагадаємо, "Ми повинні врятувати Одесу": Зеленський зробив тривожну заяву, розкривши плани окупантів.

Також повідомлялося, що український корабель повернувся до рідної гавані: з'явилися фото.