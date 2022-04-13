По состоянию на 1 апреля 2022 года в банке вакансий городской службы занятости насчитывалось 429 свободных рабочих мест и 362 — из других источников.

Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной политики Одесского горсовета.

Пятерка востребованных профессий: учитель (23 единицы), бухгалтер (19), водитель автотранспортных средств (12), электрогазосварщик (12), дворник (11).

В среднем по городу на одно свободное рабочее место претендовало 5 человек, по области – 7.

Важным шагом для стимулирования рынка труда в настоящее время стало решение Правительства о поддержке работодателей, которые трудоустроят вынужденного переселенца. В частности, работодатель сможет получить компенсацию в размере 6500 гривен для оплаты труда такого гражданина в течение двух месяцев.

Также с целью поддержки деятельности малого бизнеса (физических лиц-предпринимателей первой и второй групп) такие субъекты хозяйствования уплачивают единый налог по финансовой возможности.

Кроме того, для наемных работников и физических лиц-предпринимателей всех групп, оказавшихся без работы и дохода в условиях военного положения, предусмотрена единовременная материальная помощь в сумме 6,5 тыс. грн.

Напомним, у россиян отобрали десять кораблей, фото: "Были задействованы в операциях в Черном море".

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