Жителя села Петровка, что в Белгород-Днестровском районе, наказали за поджог сухой травы.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В ведомстве рассказали, что безответственное лицо решило тихонько поджечь сухую траву, но вместе с тем, гореть начал рядом расположенный жилой дом.
"Спасатели и правоохранители обнаружили очередного поджигателя украинской земли и привлекли к административной ответственности по ст. 77-1 Куоап (штраф в размере - 6 120 гривен)", - рассказали в ГСЧС и отметили, что минимальных штрафов за подобное больше не будет.
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Кроме того Politeka.net писала, что одесситов предупредили об активизации мародеров.
Напомним, одесситов предупредили, что оккупанты могут отомстить за «Москву».