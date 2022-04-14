Российские захватчики могут попытаться отомстить за флагман своего Черноморского флота «Москва», получившего «серьезные повреждения» 13 апреля.

«Понимаю, что враг будет делать все, чтобы ответить за «Москву». Ну что ж, мы готовы ко всему», - заверил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесский оборонный район является живым армейским организмом, который отслеживает все возможные риски. Конечно остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов по нашему городу и региону", - заявил Братчук.

Напомним, 13 апреля флагман черноморского флота российской федерации крейсер "Москва" был подбит ракетами украинского комплекса "Нептун".

Таким образом суммарное количество боеприпасов (ракет) Черноморского флота России в Черном море уменьшилось с 72 до 56.

Согласно информации руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, в Черном море находится еще 9 российских ракетных кораблей.

Кроме того, в Средиземном море из-за перекрытия проливов Турцией сейчас застрял ряд ракетных кораблей России.

Напомним, в Одессе ищут маленького Данила.

Также сообщалось, что в горсовете Одессы сообщили о сотнях свободных вакансий.

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