«Понимаю, что враг будет делать все, чтобы ответить за «Москву». Ну что ж, мы готовы ко всему», - заверил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Одесский оборонный район является живым армейским организмом, который отслеживает все возможные риски. Конечно остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов по нашему городу и региону", - заявил Братчук.
Напомним, 13 апреля флагман черноморского флота российской федерации крейсер "Москва" был подбит ракетами украинского комплекса "Нептун".
Таким образом суммарное количество боеприпасов (ракет) Черноморского флота России в Черном море уменьшилось с 72 до 56.
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Согласно информации руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, в Черном море находится еще 9 российских ракетных кораблей.
Кроме того, в Средиземном море из-за перекрытия проливов Турцией сейчас застрял ряд ракетных кораблей России.
Напомним, в Одессе ищут маленького Данила.
Также сообщалось, что в горсовете Одессы сообщили о сотнях свободных вакансий.
Кроме того Politeka.net писала, что одесситов предупредили об активизации мародеров.