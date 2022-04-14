Згідно з офіційним повідомленням Міноборони рф, на ракетному крейсері "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту і знаходився біля узбережжя Криму, в результаті пожежі здетонував боєзапас. Уточнювалося, що корабель отримав серйозні пошкодження, а екіпаж повністю евакуйований.

Додамо, що раніше глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що «серйозні пошкодження» ракетному крейсеру завдали ракети "Нептун", що стоять на сторожі Чорного моря.

Примітно, що це той самий крейсер, який атакував острів Зміїний.

"Підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний!"- написав глава ОВА.

У свою чергу радник глави ВП Олексій Арестович так прокоментував пожежу на крейсері:

"З флагманом Чорноморського флоту РФ якась несподіванка. Сильно горить. Прямо зараз. А штормове море-невідомо, чи вдасться надати їм допомогу. Там 510 членів екіпажу. Не можемо зрозуміти, що сталося. Чи то два матроса покурили не там, чи то порушили якісь заходи безпеки. Якось не щастить»

А керівник офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи цю інформацію, заявив, що «крейсер Москва пішов за»російським кораблем".

"Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проекту 1164 "Атлант". Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Екіпаж крейсера-близько 510 осіб.

Російський ракетний крейсер не тільки штурмував Зміїний на початку війни, а й блокував вихід українських кораблів з озера Донузлав в 2014 році під час захоплення Криму.

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