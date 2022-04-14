Согласно официальному сообщению Минобороны рф, на ракетном крейсере «Москва», который является флагманом Черноморского флота и находился около побережья Крыма, в результате пожара сдетонировал боезапас. Уточнялось, что корабль получил серьезные повреждения, а экипаж полностью эвакуирован.

Добавим, что ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что «серьезные повреждения» ракетному крейсеру нанесли стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун".

Примечательно, что это тот самый крейсер, который атаковал остров Змеиный.

"Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!" – написал глава ОВА.

В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович так прокомментировал пожар на крейсере:

«С флагманом Черноморского флота РФ какая-то неожиданность. Сильно горит. Прямо сейчас. А штормовое море — неизвестно, удастся ли оказать им помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не там, то ли нарушили какие-то меры безопасности. Как-то не везет»

А руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя эту информацию, заявил, что «крейсер Москва пошел за «русским кораблем».

«Москва» - российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Экипаж крейсера - около 510 человек.

Русский ракетный крейсер не только штурмовал Змеиный в начале войны, но и блокировал выход украинских кораблей из озера Донузлав в 2014 году во время захвата Крыма.

Напомним, телеведущий Игорь Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его жилтом под Киевом.

Также сообщалось, что в украинской разведке раскрыли циничный замысел рф, которая стянула в Украину мобильные крематории.

Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский предупредил Европу о катастрофических потерях.