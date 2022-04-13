Одеські правоохоронці розшукують 11-річного Данила Шишкіна

За повідомленням поліції, він сьогодні вранці пішов з дому і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.

Прикмети дитини: зріст 140 см, середньої статури, темне волосся, карі очі. Був одягнений у зелену куртку, чорні штани в сіру смужку, чорні кросівки.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопчика, просимо зателефонувати до відділу поліції за телефоном (048) 779-49-68 або на спецлінію «102».

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