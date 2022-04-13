Одеські правоохоронці розшукують 11-річного Данила Шишкіна
За повідомленням поліції, він сьогодні вранці пішов з дому і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.
Прикмети дитини: зріст 140 см, середньої статури, темне волосся, карі очі. Був одягнений у зелену куртку, чорні штани в сіру смужку, чорні кросівки.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопчика, просимо зателефонувати до відділу поліції за телефоном (048) 779-49-68 або на спецлінію «102».
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Нічого не підозрювали: міст злетів у повітря разом з ворожою технікою, фото
"Ніхто з нас цим пишатися не буде": російські окупанти почали розуміти, що накоїли
"Армія знає, що робить": Арестович повідомив обнадійливі новини з Маріуполя
"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна
Напомним, у россиян отобрали десять кораблей, фото: "Были задействованы в операциях в Черном море".
Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.
Также сообщалось, что украинский корабль вернулся в родную гавань: появились фото.