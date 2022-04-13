Одесские правоохранители разыскивают 11-летнего Даниила Шишкина
По сообщению полиции, он сегодня утром ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы ребенка: рост 140 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. Был одет в зеленую куртку, черные брюки в серую полоску, черные кроссовки.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении мальчика, просим позвонить в отдел полиции по телефону (048) 779-49-68 или на спецлинию «102».
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
"Это безумие": Арестович рассказал о новом решении Путина относительно Украины
"Бери все, что будет": родня оккупантов ждет их домой с "трофеями", новый аудиоперехват
"Проведена спецоперация благодаря СБУ": Медведчука задержали, первые подробности
«Начинают понимать»: в Крыму паника, украинская разведка выдала новый план Путина
Нагадаємо, у росіян відібрали десять кораблів, фото: "Були задіяні в операціях у Чорному морі".
Нагадаємо, "Ми повинні врятувати Одесу": Зеленський зробив тривожну заяву, розкривши плани окупантів.
Також повідомлялося, що український корабель повернувся до рідної гавані: з'явилися фото.