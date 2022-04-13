Одесские правоохранители разыскивают 11-летнего Даниила Шишкина

По сообщению полиции, он сегодня утром ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы ребенка: рост 140 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. Был одет в зеленую куртку, черные брюки в серую полоску, черные кроссовки.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении мальчика, просим позвонить в отдел полиции по телефону (048) 779-49-68 или на спецлинию «102».

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