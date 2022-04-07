У разі наміру Росії перекинути військові літаки на територію Придністров'я українські сили ППО будуть збивати повітряні цілі.

Про це повідомив начальник управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник, передає Укрінформ.

"Українські сили ППО будуть збивати військові і військово-транспортні літаки ЗС рф над територією України в разі спроб перекинути їх в Тирасполь", - підкреслив начальник управління.

Нагадаємо, "Ми повинні врятувати Одесу": Зеленський зробив тривожну заяву, розкривши плани окупантів.

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