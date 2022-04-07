Про це повідомив начальник управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник, передає Укрінформ.
"Українські сили ППО будуть збивати військові і військово-транспортні літаки ЗС рф над територією України в разі спроб перекинути їх в Тирасполь", - підкреслив начальник управління.
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