В случае намерения россии перебросить военные самолеты на территорию Приднестровья украинские силы ПВО будут сбивать воздушные цели.

Об этом сообщил начальник Управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник, передает Укринформ.

"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС рф над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь», - подчеркнул начальник управления.

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