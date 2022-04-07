В случае намерения россии перебросить военные самолеты на территорию Приднестровья украинские силы ПВО будут сбивать воздушные цели.
Об этом сообщил начальник Управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник, передает Укринформ.
"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС рф над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь», - подчеркнул начальник управления.
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