Поліція розслідує ДТП, в якій постраждала родина з двома маленькими дітьми.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП.

Подія сталася сьогодні близько 11 години дня на трасі Одеса-Рені між Татарбунарами та Баштанівкою.

Попередньо відомо, що 38-річний водій автомобіля «Mercedes», який віз з Херсона в Орлівку 35-річну жінку з малесенькими синами, старшому з яких всього два роки, та їхньою 72-річною бабусею, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся і спалахнув.

Жінки загинули на місці, хлопчиків чоловік врятував разом зі співробітниками ДСНС, які проїжджали повз на цивільному авто і стали свідками події. Зараз кермувальник з дітьми у лікарні, травми в них, кажуть медики, незначні.

Зазначимо, що окупанти активізувалися у повітрі над Одеською областю: Братчук пояснив ситуацію.

Також Арестович висловився про загрозу з Придністров'я: "Проблему цього "гадюшника" давно треба було вирішити"

Також повідомлялось, що Борис Джонсон готовий допомогти спецзброєю для захисту Одеси.