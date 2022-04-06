Поліція розслідує ДТП, в якій постраждала родина з двома маленькими дітьми.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП.
Подія сталася сьогодні близько 11 години дня на трасі Одеса-Рені між Татарбунарами та Баштанівкою.
Попередньо відомо, що 38-річний водій автомобіля «Mercedes», який віз з Херсона в Орлівку 35-річну жінку з малесенькими синами, старшому з яких всього два роки, та їхньою 72-річною бабусею, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся і спалахнув.
"Доказ злочинів": здобуто секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці
Нові санкції застали економіку рф зненацька: у путіна заговорили про крах
Евакуація з Дніпра: мер Філатов оголосив, кому рекомендовано покинути місто
Будівництво нового житла для українців: у Раді придумали, де взяти гроші
Бізнес тепер зруйнований: організатора російського автопробігу в Берліні наздогнала розплата
Жінки загинули на місці, хлопчиків чоловік врятував разом зі співробітниками ДСНС, які проїжджали повз на цивільному авто і стали свідками події. Зараз кермувальник з дітьми у лікарні, травми в них, кажуть медики, незначні.
Зазначимо, що окупанти активізувалися у повітрі над Одеською областю: Братчук пояснив ситуацію.
Також Арестович висловився про загрозу з Придністров'я: "Проблему цього "гадюшника" давно треба було вирішити"
Також повідомлялось, що Борис Джонсон готовий допомогти спецзброєю для захисту Одеси.