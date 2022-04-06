Полиция расследует ДТП, в котором пострадала семья с двумя маленькими детьми.
Об этом сообщили в пресслужбе ГУНП.
Событие произошло сегодня около 11 часов дня на трассе Одесса-Рени между Татарбунарами и Баштановкой.
Предварительно известно, что 38-летний водитель автомобиля «Mercedes», который вез из Херсона в Орловку 35-летнюю женщину с маленькими сыновьями, старшему из которых всего два года, и их 72-летней бабушкой, не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство перевернулось и вспыхнуло.
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Женщины погибли на месте, мальчиков мужчина спас вместе с сотрудниками ГСЧС, которые проезжали мимо на гражданском авто и стали свидетелями происшествия. Сейчас водитель с детьми в больнице, травмы у них, говорят медики, незначительные.
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