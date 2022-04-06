Стало відомо, яку загрозу Україні має активізація Росії своїх військ у Придністров'ї.
Пояснив це радник глави офісу Президента Олексій Арестович.
За його словами, вся активність так званої "Придністровської армії" потрібна Росії для того, щоб одеські частини не перекидалися в напрямку Херсона.
"Взагалі проблему цього "гадюшника" давно потрібно було б вирішити, але тут швидше заважає позиція деяких європейських країн", – зазначив Арестович.
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"Ця армія не здатна загрожувати. З цими 1 400 нещасними російськими військовими, які сидять там",- повідомив Олексій Арестович.
Він додав, що, незважаючи на це, вона здатна виконувати головну функцію – стримувати українські підрозділи і не давати перекидати їх, щоб не було загрози Одесі. Поки вони з цим завданням справляються.
"Однак Одесі нічого не загрожує крім повітряного удару. Але він загрожує всій країні", - розповів радник глави офісу Президента.
Нагадаємо, Одещина попрощалася з молодим героєм.
Також повідомлялось, що Борис Джонсон готовий допомогти спецзброєю для захисту Одеси.
Додамо також, що Братчук розповів про ймовірність нападу на Одесу з Придністров'я.