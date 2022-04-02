Через ризик активізації російських військових підрозділів у контрольованому рф Придністров'ї оперативне командування «Південь» закликало жителів прикордонних пунктів Одещини повідомляти правоохоронцям про виявлення підозрілих осіб.

Відповідне звернення оприлюднив у Телеграмі офіцер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«Тридцять восьма доба нашої мужньої оборони рідних земель від нашестя ворога. Деморалізований і озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви і способи реалізації своїх підлих планів. Ворог наполегливо здійснює повітряну розвідку, тисне й атакує з неба», - йдеться у зверненні.

З огляду на це, наголосив полковник Назаров, «закликаємо мешканців прикордонних міст бути пильними і відповідальними. Не наражати себе на небезпеку. Але у разі виявлення підозрілих осіб негайно повідомляти відповідні підрозділи сил охорони та оборони регіону».

Офіцер ОК «Південь» запевнив, що всі ризики з моря, повітря і по суходолу командування враховує, а дії противника ретельно відстежує. Сили охорони та оборони – на сторожі кордонів та захисті регіону.

Незважаючи на ворожі напади, обстановка на Одещині залишається стабільною і контрольованою, підсумував полковник Назаров.

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