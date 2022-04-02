Из-за риска активизации российских военных подразделений в контролируемом РФ Приднестровье оперативное командование «Юг» призвало жителей пограничных пунктов Одесской области сообщать правоохранителям об обнаружении подозрительных лиц.

Соответствующее обращение обнародовал в Телеграмме офицер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

"Тридцать восьмые сутки нашей мужественной обороны родных земель от нашествия врага. Деморализованный и озверевший оккупант продолжает изыскивать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг настойчиво осуществляет воздушную разведку, давит и атакует с неба», - говорится в обращении.

Учитывая это, подчеркнул полковник Назаров, «призываем жителей приграничных городов быть бдительными и ответственными. Не подвергать себя опасности. Но в случае обнаружения подозрительных лиц немедленно сообщать соответствующие подразделения сил охраны и обороны региона».

Офицер ОК "Юг" заверил, что все риски с моря, воздуха и по суше командование учитывает, а действия противника тщательно отслеживает. Силы охраны и обороны – на страже границ и защите региона.

Несмотря на вражеские нападения, обстановка в Одесской области остается стабильной и контролируемой, подытожил полковник Назаров.

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