Из-за риска активизации российских военных подразделений в контролируемом РФ Приднестровье оперативное командование «Юг» призвало жителей пограничных пунктов Одесской области сообщать правоохранителям об обнаружении подозрительных лиц.
Соответствующее обращение обнародовал в Телеграмме офицер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.
"Тридцать восьмые сутки нашей мужественной обороны родных земель от нашествия врага. Деморализованный и озверевший оккупант продолжает изыскивать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг настойчиво осуществляет воздушную разведку, давит и атакует с неба», - говорится в обращении.
Учитывая это, подчеркнул полковник Назаров, «призываем жителей приграничных городов быть бдительными и ответственными. Не подвергать себя опасности. Но в случае обнаружения подозрительных лиц немедленно сообщать соответствующие подразделения сил охраны и обороны региона».
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Зеленский рассказал о крупной ошибке НАТО: "Мы не предлагаем усиливать нас за счет..."
Оккупанты нанесли ракетные удары по Одесскому району: Марченко выдал первые подробности
"Ничего, кроме звания военный преступник": полк "Азов" раскрыл глаза оккупантам и рассказал об их будущем
На мужчин охотятся в магазинах и на улицах: россияне насильственно проводят мобилизацию в ОРДЛО
Офицер ОК "Юг" заверил, что все риски с моря, воздуха и по суше командование учитывает, а действия противника тщательно отслеживает. Силы охраны и обороны – на страже границ и защите региона.
Несмотря на вражеские нападения, обстановка в Одесской области остается стабильной и контролируемой, подытожил полковник Назаров.
Напомним, мэр Одессы рассказал, почему штурм города невозможен.
А еще Politeka сообщала, что в Одесской области устроили вывоз призывников за вознаграждение
Также Politeka писала, что в центре занятости Одесчины рассказали об актуальных вакансиях