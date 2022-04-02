Поліцейські розслідують обставини ДТП в місті Біляївка за участю підлітків.

Про це повідомили в ГУНП.

Вчора, 1 квітня, вечері на вулиці Отамана Головатого 16-річний місцевий мешканець, коли їхав з 15-річною подругою на мотоциклі в бік Маяк, скоїв зіткнення з автомобілем "Daewoo", який рухався попереду.

В результаті аварії юнака госпіталізували зі струсом головного мозку та закритим переломом передпліччя. Дівчині, яка також отримала струс мозку та забиття, лікарі надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 2. Встановлюються всі обставини події, в тому числі, чи мав підліток право керувати мототранспортом.

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