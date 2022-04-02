В субботу, 2 апреля в 10:30 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Приморском районе на территории пляжа Аркадия горит ресторан «Реберня».
Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.
Спасатели ликвидировали возгорание на крыше ресторана «Реберня». Погибших и пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован в 11:00 на площади 30 кв.м. Спасателям удалось оставить помещение ресторана целым.
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Сотрудники ГСЧС не обнаружили погибших или пострадавших. На вызов привлекли 4 единицы техники и 34 спасателя.
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