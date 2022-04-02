Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в городе Беляевка с участием подростков.

Об этом сообщили в ГУНП.

Вчера, 1 апреля, вечером на улице Атамана Головатого 16-летний местный житель, когда ехал с 15-летней подругой на мотоцикле в сторону Маяк, совершил столкновение с автомобилем "Daewoo", который двигался впереди.

В результате аварии юношу госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытым переломом предплечья. Девушке, которая также получила сотрясение мозга и ушибы, врачи оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции № 2. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, имел ли подросток право управлять мототранспортом.

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