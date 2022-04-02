У суботу, 2 квітня о 10:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Приморському районі на території пляжу Аркадія горить ресторан «Реберня».

Про це повідомляти прес-служба обласного управління ДСНС.

Рятувальники ліквідували загоряння на даху ресторану «Реберня». Загиблих і постраждалих немає.

Пожежу було ліквідовано об 11:00 на площі 30 кв.м. рятувальникам вдалося залишити приміщення ресторану цілим.

Співробітники ДСНС не виявили загиблих або постраждалих. На виклик залучили 4 одиниці техніки та 34 рятувальники.

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