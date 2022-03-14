Антициклон принесе з собою невелике потепління і вітер.

На погодні умови в Одесі вплине потужний антициклон

Про те, що в перший день цього тижня, 14-го березня, над містом буде спостерігатися мінлива хмарність у супроводі слабкого вітру, пише місцеве видання " 048.ua ".

Епіцентр цієї області підвищеного тиску пройде над містом, попутно розігнавши більшість хмар над ним. З цієї причини, ніяких значних опадів не прогнозують, і в Одесі очікується спокійна і стабільна погода. Температурні показники піднімуться лише на 1 градус за Цельсієм. Вірогідний слабкий вітер, переважно з північних напрямків.

Крім того, море теж буде спокійним: хвилі просядуть до 0,1 метра заввишки. Температура води колишня - не більше + 3 градусів за Цельсієм.

Ранком:

температура - від - 1 до 0 градусів за Цельсієм;

вітер - від 2,1 до 2,5 метра в секунду;

ясно.

Удень:

температура - від + 4 до + 5 градусів за Цельсієм;

вітер - від 1,7 до 2,8 метра в секунду;

мінлива хмарність.

Увечері:

температура - від + 2 до + 5 градусів за Цельсієм;

вітер - від 2,3 до 2,6 метра в секунду;

ясно.

Ніччю:

температура - від 0 до + 1 градуса за Цельсієм;

вітер - від 2,7 до 3,2 метра в секунду;

ясно.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що кораблі РФ відійшли від Одеси назад до Криму.

Також раніше ми інформували про те, що як окупанти можуть захопити Одесу.

А до цього наш портал повідомляли про те, коли в Одеській області відновлять навчання, і в якому форматі.