Обучение будет проходить таким же методом, как и в период пандемии.

На Одесчине скоро вернутся к почти обычному образовательному процессу

То, что в соответствии с рекомендациями МОН, начиная со следующей недели, в понедельник, 14-го марта, в учебных заведениях региона, наконец восстановят относительно привычный образовательный процесс, на странице в соцсети Facebook, информирует Департамент образования и науки Одесской ОГА .

В частности, учебу организуют, используя дистанционные технологии, что уже согласовано Одесской областной военной администрацией. Также, в образовательном процессе задействуют технологии асинхронного онлайн-обучения/электронные ресурсы/возможности национальной образовательной платформы "Всеукраинская школа онлайн"/ региональные платформы/ресурсы учебных заведений Одесской области.

При этом, все учебные заведения Одесчины должны способствовать приобщению к этому образовательному процессу детей, временно переехавшим в регион из-за военных действий на территории Украины.

Студентам, которые встали на защиту страны, и сейчас находятся в ВСУ или ТРО, позднее обеспечат особые условия обучения.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что организаторы ЗНО-2022 рассказали об альтернативах для абитуриентов.

Также ранее мы информировали о том, что корабли РФ отошли от побережья Одессы.

А до этого наш портал сообщали о том, какие погодные условия ожидаются в Одессе сегодня, 10-го марта.