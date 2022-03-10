Корабли страны-агрессора отошли от побережья Одессы

То, что, враг отказался от высадки морского десанта на Одесское побережье, поскольку подозревает, чем это может для него закончиться, следует из эмоционального обращения, которое на своей странице в соцсети Facebook, опубликовал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации, Сергей Братчук .

Черноморские корабли России на данный момент переместились поближе к мысу Тарханкут и озеру Донузлав, около Крыма.

Также, по словам Братчука, на южном направлении обороны "врага сдерживают на позиции около Херсона, Николаева, Кривого Рога, Вознесенска, и Нововоронцовки Херсонской области".

Кроме того, Братчук не забыл упомянуть и эффективную работу украинской ПВО: "За последние двое суток сбито два самолета Су-25 и два вертолета противника".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что шквальный ветер, мороз и шторм защитит Одессу от оккупантов.

Также ранее мы информировали о том, что российские военные корабли захватили судно с украинцами и увели в Севастополь.

А до этого наш портал сообщали о том, что оккупанты теряют все больше живой силы и техники, "блицкриг" не удался.